На рисунке показано направление движения электрона, описывающего окружность в однородном магнитном поле. Как направлена индукция магнитного поля? Объясните свой ответ. Заранее спасибо)
Физика
На рисунке показано направление движения электрона, описывающего окружность в однородном магнитном поле. Как направлена индукция магнитного поля? Объясните свой ответ. Заранее спасибо)
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По правил правой руки. Индукция магнитного поля направлена так:
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