На рисунке показано направление движения электрона, описывающего окружность в однородном магнитном поле. Как направлена индукция магнитного поля? Объясните свой ответ. Заранее спасибо)

Физика

На рисунке показано направление движения электрона, описывающего окружность в однородном магнитном поле. Как направлена индукция магнитного поля? Объясните свой ответ. Заранее спасибо)

Автор: Гость