1)где перечисляются только планеты?луна,земля,меркурий,солнце,марс,венера,юпитер,полярнаязвезда,нептун. 2)когда действует закон всемирного тяготения? а)за окном поезда плыли деревья,дома и дороги,б)за моим окном падал жёлтый ли...

География
1)где перечисляются только планеты?луна,земля,меркурий,солнце,марс,венера,юпитер,полярнаязвезда,нептун. 2)когда действует закон всемирного тяготения? а)за окном поезда плыли деревья,дома и дороги,б)за моим окном падал жёлтый лист,в)мой дом кажется издалека очень маленьким. 3)день наступает потому что? а)на небе появилось солнце, б)земля вращается вокруг солнца, в)земля вращается вокруг своей оси.
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Гость:
Земля ,меркурий , марс ,венера 2-б
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