1.Государство Древнего Востока , где появились одни из первых школ ? 2.Наука , которая учит искусству красноречия ? 3.Религиозные учреждения , способствовавшие распространению грамотности в Средние века ? 4.Занятие , которому б...
География
1.Государство Древнего Востока , где появились одни из первых школ ? 2.Наука , которая учит искусству красноречия ? 3.Религиозные учреждения , способствовавшие распространению грамотности в Средние века ? 4.Занятие , которому больше всего уделялось времени в спартанских школах ? 5.Наука , изучавшаяся в школах древнего Рима ? 6.Материал , который использовался для письма в Средне века ? Помогите плиз срочно надо !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Школы в странах древнейших цивилизаций: Египет, Индия, Китай Цивилизации Древнего Востока. 2.риторика. 3.Монастырь 4.Изучалась тактика и стратагия боя как индивидуального так и в составе воинского подразделения , учебные бои и практические занятия по владению оружием. 5.Астрономия 6.папирус
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