1.Государство Древнего Востока , где появились одни из первых школ ? 2.Наука , которая учит искусству красноречия ? 3.Религиозные учреждения , способствовавшие распространению грамотности в Средние века ? 4.Занятие , которому б...

География

1.Государство Древнего Востока , где появились одни из первых школ ? 2.Наука , которая учит искусству красноречия ? 3.Религиозные учреждения , способствовавшие распространению грамотности в Средние века ? 4.Занятие , которому больше всего уделялось времени в спартанских школах ? 5.Наука , изучавшаяся в школах древнего Рима ? 6.Материал , который использовался для письма в Средне века ? Помогите плиз срочно надо !!

Автор: Гость