1.Изомером углеводорода, имеющего формулу СН3—СН2—СН2—СН2—СН3, является вещество с формулой:   А. СН3—СН—СН2—СН3      В. СН3—СН—СН3              |                                      |            СН3                           ...

Химия
1.Изомером углеводорода, имеющего формулу СН3—СН2—СН2—СН2—СН3, является вещество с формулой:   А. СН3—СН—СН2—СН3      В. СН3—СН—СН3              |                                      |            СН3                                  СН3       Б. СН3—СН2—СН            Г. СН2—СН2—СН2                      |                   |                 |                     СН3              СН3            СН3   2.этиловый спирт взаимодействует с веществом формула которого: А.H2 Б.H2O В.CuO г.NaOH   3.Запишите уравнение реакции CaC2-(1)C2H2-(2)CH3COH-(3)CH3CH2OH   4.Запишите уравнение реакции   CH3-СH2-OH-(1)= -(2)(-CH2-CH2-)n                                                                            l (3)                                                                  CH3-CH3        
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)А (правда немного не понятно с формулами) 2)г 3)CaC2 + 2H2O = C2H2 + Ca(OH)2   C2H2 + H2O (нагревание,Hg2+)= CH3COH   CH3COH + H2 = CH3CH2OH 4)CH3CH2OH => CH2=CH2 + H2O (t>140)   CH2=CH2 = (-CH2-CH2-)n (реакция полимеризации)           
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