1.Изомером углеводорода, имеющего формулу СН3—СН2—СН2—СН2—СН3, является вещество с формулой: А. СН3—СН—СН2—СН3 В. СН3—СН—СН3 | | СН3 ...

Химия

1.Изомером углеводорода, имеющего формулу СН3—СН2—СН2—СН2—СН3, является вещество с формулой: А. СН3—СН—СН2—СН3 В. СН3—СН—СН3 | | СН3 СН3 Б. СН3—СН2—СН Г. СН2—СН2—СН2 | | | СН3 СН3 СН3 2.этиловый спирт взаимодействует с веществом формула которого: А.H2 Б.H2O В.CuO г.NaOH 3.Запишите уравнение реакции CaC2-(1)C2H2-(2)CH3COH-(3)CH3CH2OH 4.Запишите уравнение реакции CH3-СH2-OH-(1)= -(2)(-CH2-CH2-)n l (3) CH3-CH3

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