1.Изомером углеводорода, имеющего формулу СН3—СН2—СН2—СН2—СН3, является вещество с формулой: А. СН3—СН—СН2—СН3 В. СН3—СН—СН3 | | СН3 ...
Химия
1.Изомером углеводорода, имеющего формулу СН3—СН2—СН2—СН2—СН3, является вещество с формулой: А. СН3—СН—СН2—СН3 В. СН3—СН—СН3 | | СН3 СН3 Б. СН3—СН2—СН Г. СН2—СН2—СН2 | | | СН3 СН3 СН3 2.этиловый спирт взаимодействует с веществом формула которого: А.H2 Б.H2O В.CuO г.NaOH 3.Запишите уравнение реакции CaC2-(1)C2H2-(2)CH3COH-(3)CH3CH2OH 4.Запишите уравнение реакции CH3-СH2-OH-(1)= -(2)(-CH2-CH2-)n l (3) CH3-CH3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)А (правда немного не понятно с формулами) 2)г 3)CaC2 + 2H2O = C2H2 + Ca(OH)2 C2H2 + H2O (нагревание,Hg2+)= CH3COH CH3COH + H2 = CH3CH2OH 4)CH3CH2OH => CH2=CH2 + H2O (t>140) CH2=CH2 = (-CH2-CH2-)n (реакция полимеризации)
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