решите уравнения:4,2x - 1,3 - (1,1 - 1,4x) = 2,6x  и - (5,7 - 2,9x) - (3,8x - 3,7) = - 4,9x

Математика
решите уравнения:4,2x - 1,3 - (1,1 - 1,4x) = 2,6x  и - (5,7 - 2,9x) - (3,8x - 3,7) = - 4,9x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,2x - 1,3 - (1,1 - 1,4x) = 2,6x 4,2x-1,3-1,1+1,4x=2,6x 4,2x+1,4x-2,6x=2,4 3x=2,4 x=0,8
Гость:
4,2х-1,3-(1,1-1,4х)=2,6х 4,2х-1,3-1,1+1,4х=2,6х 4,2х+1,4х-2,6х=1,3+1,1 3х=2,4 х=0,8 ответ:0,8 -(5,7-2,9х)-(3,8х-3,7)=-4,9х -5,7+2,9х-3,8х+3,7=-4,9х 2,9х-3,8х+4,9х=5,7-3,7 4х=2 х=0,5 ответ:0,5 
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