две стороны треугольника равны 13 см и 48 см, а угол между ними - 60 градусов. найти периметр и площадь

Геометрия

две стороны треугольника равны 13 см и 48 см, а угол между ними - 60 градусов. найти периметр и площадь

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