две стороны треугольника равны 13 см и 48 см, а угол между ними - 60 градусов. найти периметр и площадь
Геометрия
две стороны треугольника равны 13 см и 48 см, а угол между ними - 60 градусов. найти периметр и площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь треугольника равен половине произведения сторон на синус угла между ними S = 1/2 * 13 * 48 * корень из 3/2 = 156 корней из трех квадрат третьей стороны найдем по теореме косинусов 13^2 + 48^2 - 2*13*48**0, 5 = 1849 сторона равна 43 найдем периметр 13 + 48 + 43 = 104
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