прочитала в учебнике 7 класс "Животные" по биологии, что крокодил - это рептилия (пресмыкающееся), но ведь все пресмыкающиеся (змеи, ящерицы) живут на суше, а крокодил он же земноводное животное? разве не так? и почему черепаху...
Биология
прочитала в учебнике 7 класс "Животные" по биологии, что крокодил - это рептилия (пресмыкающееся), но ведь все пресмыкающиеся (змеи, ящерицы) живут на суше, а крокодил он же земноводное животное? разве не так? и почему черепаху тоже отнесли к животным на суше? ведь существуют и водные черепахи ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про крокодилов и черепах - все они(нынешние) полуводные и пресмыкающиеся, прими к сведению, что змеи тоже плавают в воде. Можешь посмотреть в инете, удачи!!))
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