прочитала в учебнике 7 класс "Животные" по биологии, что крокодил - это рептилия (пресмыкающееся), но ведь все пресмыкающиеся (змеи, ящерицы) живут на суше, а крокодил он же земноводное животное? разве не так? и почему черепаху...

Биология

прочитала в учебнике 7 класс "Животные" по биологии, что крокодил - это рептилия (пресмыкающееся), но ведь все пресмыкающиеся (змеи, ящерицы) живут на суше, а крокодил он же земноводное животное? разве не так? и почему черепаху тоже отнесли к животным на суше? ведь существуют и водные черепахи ...

Автор: Гость