Даны точки А(0,1) В(1,0) С(1,2) Д(2,1)..Доказать ровность векторов АВ и СД
Геометрия
Даны точки А(0,1) В(1,0) С(1,2) Д(2,1)..Доказать ровность векторов АВ и СД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина вектора АВ=корень из ((1-0)^2+(0-1)^2)=корень из 2 длина вектора CD=корень из ((2-1)^2+(1-2)^2)=корень из 2
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