диаметр основания конуса равен 18, а длина образующей 15. найдите высоту конуса. по пифагору не получилось почему то

Алгебра

диаметр основания конуса равен 18, а длина образующей 15. найдите высоту конуса. по пифагору не получилось почему то

Автор: Гость