диаметр основания конуса равен 18, а длина образующей 15. найдите высоту конуса. по пифагору не получилось почему то

Алгебра
диаметр основания конуса равен 18, а длина образующей 15. найдите высоту конуса. по пифагору не получилось почему то
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - высота 15^2 = 9^2+x^2 9 - нам нужен радиус, а не диаметр x^2=144 x=12   Ответ: 12
Гость:
Получается по теореме Пифагора 15^2=H^2+9^2(т.к. Н делит диаметр пополам значит 18/2=9) 225=H^2+81 H^2=225-81 H^2=144 H=12 Ответ 12
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