Определите количество изоамилового эфира муравьиной кислоты, которое можно получить из 120 г 20%-й кислоты и необходимого количества спирта, если выход составит 68% от теоретически возможного.

Химия

Определите количество изоамилового эфира муравьиной кислоты, которое можно получить из 120 г 20%-й кислоты и необходимого количества спирта, если выход составит 68% от теоретически возможного.

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