Определите количество изоамилового эфира муравьиной кислоты, которое можно получить из 120 г 20%-й кислоты и необходимого количества спирта, если выход составит 68% от теоретически возможного.
Химия
Определите количество изоамилового эфира муравьиной кислоты, которое можно получить из 120 г 20%-й кислоты и необходимого количества спирта, если выход составит 68% от теоретически возможного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCOOH + CH3OH = HCOOCH3 + H2O масса кислоты m=w*M=80*0.6=48 г количество кислоты v=m/M=48/46=1.043 моль количество эфира v2=m/M=43.8/60=0.73 моль выход j=vпракт/vтеор=0,73*100%/1,043=70%
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