Ребяят.Очень надо:Катя задумала число.Если из частного 136 и 3,2 вычесть задуманное число и полученный результат умножить на 0,08,т получится 0,2.Какое число задумала Катя?
Математика
Ребяят.Очень надо:Катя задумала число.Если из частного 136 и 3,2 вычесть задуманное число и полученный результат умножить на 0,08,т получится 0,2.Какое число задумала Катя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(136:3.2-х)*0.08=0.2 (42.5-х)=0.2:0.08 42.5-х=2.5 -х=2.5-42.5 -х=-40 х=40 ОТВЕТ: 40
Гость:
1) 136/3,2=42,5 2) 0,2/0,08=2,5 3) 42,5-2,5=40 Ответ: Катя задумала число 40
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