Ребяят.Очень надо:Катя задумала число.Если из частного 136 и 3,2 вычесть задуманное число и полученный результат умножить на 0,08,т получится 0,2.Какое число задумала Катя?

Математика

Ребяят.Очень надо:Катя задумала число.Если из частного 136 и 3,2 вычесть задуманное число и полученный результат умножить на 0,08,т получится 0,2.Какое число задумала Катя?

Автор: Гость