Решите плиз задачу !!!Человек, находящийся в 3 м от фонарного столба, бросает тень на землю длинной 1,5 м. Какова высота фонарного столба, если рост человека составляет 1,8 м.

Алгебра

Решите плиз задачу !!!Человек, находящийся в 3 м от фонарного столба, бросает тень на землю длинной 1,5 м. Какова высота фонарного столба, если рост человека составляет 1,8 м.

Автор: Гость