Решите плиз задачу !!!Человек, находящийся в 3 м от фонарного столба, бросает тень на землю длинной 1,5 м. Какова высота фонарного столба, если рост человека составляет 1,8 м.
Алгебра
Решите плиз задачу !!!Человек, находящийся в 3 м от фонарного столба, бросает тень на землю длинной 1,5 м. Какова высота фонарного столба, если рост человека составляет 1,8 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это задача решается как подобие треугольников Общая длина тени и расстояния между человеком и фонарем = 1,5 + 3 = 4,5 решаем пропорцию 1,8 - 1,5 х - 4,5 х = 1,8*4,5/1,5 = 5,4 ответ 5,4
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