Какой тип кристалической решётки характерен для следующих веществ: KCl, C, CaO, H2? Заранее спасибо!!!!!!

Химия

Какой тип кристалической решётки характерен для следующих веществ: KCl, C, CaO, H2? Заранее спасибо!!!!!!

Автор: Гость