Какой тип кристалической решётки характерен для следующих веществ: KCl, C, CaO, H2? Заранее спасибо!!!!!!
Химия
Какой тип кристалической решётки характерен для следующих веществ: KCl, C, CaO, H2? Заранее спасибо!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KCl-ионная кристалическая решетка С-атомная криссталическая решетка СаО-ионная кристалическая решетка H2-молекулярная кристалическая решетка
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