Сочинение «Кто рано встал, тот не потерял»

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Сочинение «Кто рано встал, тот не потерял»
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну можно написать что кто рано встает тому бог подает!!!Например в Китае дети идут в школу в 6утра!и она ничего не теряют от эого а только знаний больше дают,потому что утром информация быстрее запоминается и лучше усваивается)
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