Сочинение «Кто рано встал, тот не потерял»
Русский язык
Сочинение «Кто рано встал, тот не потерял»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну можно написать что кто рано встает тому бог подает!!!Например в Китае дети идут в школу в 6утра!и она ничего не теряют от эого а только знаний больше дают,потому что утром информация быстрее запоминается и лучше усваивается)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
На концы рычага действуют силы 1H и 10 H. На каком расстоянии от места приложения меньшей силы располагается точка опоры,если рычаг находится в рав...
Математика
18 САМОСВАЛОВ одинаковой грузподъёмности могут вывезти грунт за 200 поездок . Сколько самосвалов надо добавить , что бы сократить число поездок до...