Решите уравнение: х+ 18 целых одна четвертая=2 целых одна вторая*х-6 целых одна вторая.

Перенесём и сгруппируем слагаемые с x в левой части. а числовые слагаемые - в правой. x-2.5x = -18.25 - 6.5 -1.5x = -24.75 x = 16.5

Гость: Гость:

имеем: x + 18,25 = 2,5*(x-6,5); Для решения уравнений такого типа (без квадратов, без страшных логарифмов - обычное линейное уравненеи) необходимо РАСКРЫТЬ СКОБКИ и перенести неизвестные - ИКС и числа - по разные стороны от знака равенства (=). Имеем: x + 18,25 = 2,5x - 16,25; 2,5x - x=18,25 + 16,25; 1,5x = 34,5 x = 33,5/1,5 = 335/15 = 23 (точное значение)