болельщик хочет успеть на стадион к началу матча.Если он пойдет из дома пешком со скоростью 5 км.ч,то опаздает на 1ч,а если поедет на велосипеде со скоростью 10км.ч,то приедет за 30 мин до начала матча.Чему равно расстояние от ...

Алгебра

болельщик хочет успеть на стадион к началу матча.Если он пойдет из дома пешком со скоростью 5 км.ч,то опаздает на 1ч,а если поедет на велосипеде со скоростью 10км.ч,то приедет за 30 мин до начала матча.Чему равно расстояние от дома до стадиона?

Автор: Гость