болельщик хочет успеть на стадион к началу матча.Если он пойдет из дома пешком со скоростью 5 км.ч,то опаздает на 1ч,а если поедет на велосипеде со скоростью 10км.ч,то приедет за 30 мин до начала матча.Чему равно расстояние от ...

Алгебра
болельщик хочет успеть на стадион к началу матча.Если он пойдет из дома пешком со скоростью 5 км.ч,то опаздает на 1ч,а если поедет на велосипеде со скоростью 10км.ч,то приедет за 30 мин до начала матча.Чему равно расстояние от дома до стадиона?                  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p/5-1=p/10+0,5 p/5-p/10=1,5 p/10=1,5 p=15
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