площадь квадрата вписанного в окружность равна 16 см( в квадрате). найдите площадь правильного треугольника описанного около этой же окружности
Геометрия
площадь квадрата вписанного в окружность равна 16 см( в квадрате). найдите площадь правильного треугольника описанного около этой же окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сторона равна 4( корень из 16) раз квадратвписан, то окружность описанная! R=a/sqrt 2=2корней из2 раз треугольник описан около окружности, то окружность будет для него вписанной! а=2rкорнейиз 3= 2 * 2корней из 2 * корень из 3 = 4корня из 6 проведём высоту! она будет и медианой, поэтому разделит основание на 2 равные части по 2 корня из 6! высота равна 6корней из двух( из прямоугольного треугольника с гипотинузой 4 корня из 6 и катетом 2 корня из 6) S=6sqrt 2 * 4sqrt 6/2=6sqrt 2 * 2sqrt 6 = 12sqrt 12= 24sqrt 3
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