Велосипедист стал догонять пешехода, когда между ними было 2,1 км, и догнал его через 0, 25 ч.Найдите скорость велосипедиста и скорость пешехода, если скорость пешехода была в 3,4 км меньше скорости велосипедиста.

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пешеход двигался со скоростью х 0,25 часа. Значит прошёл расстояние 0,25х велосипедист ехал со скоростью 3,4х и тоже 0,25 часа. Значит проехал расстояние 0,25*3,4х = 0,85х известно, что велосипедист был на 2,1 км дальше. Значит его расстояние на 2,1 км больше. Получаем уравнение 0.25х + 2,1 = 0,85х из него и находим х = 3,5 - скорость пешехода. Соответственно скорость велосипедиста 3,5*3,4 = 11,9