Велосипедист стал догонять пешехода, когда между ними было 2,1 км, и догнал его через 0, 25 ч.Найдите скорость велосипедиста и скорость пешехода, если скорость пешехода была в 3,4 км меньше скорости велосипедиста.
Математика
Велосипедист стал догонять пешехода, когда между ними было 2,1 км, и догнал его через 0, 25 ч.Найдите скорость велосипедиста и скорость пешехода, если скорость пешехода была в 3,4 км меньше скорости велосипедиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пешеход двигался со скоростью х 0,25 часа. Значит прошёл расстояние 0,25х велосипедист ехал со скоростью 3,4х и тоже 0,25 часа. Значит проехал расстояние 0,25*3,4х = 0,85х известно, что велосипедист был на 2,1 км дальше. Значит его расстояние на 2,1 км больше. Получаем уравнение 0.25х + 2,1 = 0,85х из него и находим х = 3,5 - скорость пешехода. Соответственно скорость велосипедиста 3,5*3,4 = 11,9
Гость:
Пусть скорость пешехода - х км/ч, тогда скорость велосипедиста - 3,4х км/ч. Т.к. велосипедист сократил расстояние 2,1 км за 0,25 часа, то 2,1/0,25 = 8,4 км/ч - это скорость сближения, которую можно найти как разницу скоростей велосипедиста и пешехода: 3,4х-х=8,4 2,4х = 8,4 х=3,5 км/ч - скорость пешехода 3,4 * 3,5 = 11,9 км/ч - скорость велосипедиста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
За сутки молодой бамбук вырастает на 86,4 сантиметров. На сколько сантиметров он вырастит за 1 секунду?
Экономика
Имеется четыре арбуза различной массы. Как, пользуясь чашечными весами без гирь, путем не более пяти взвешиваний расположить их по возрастанию массы?
Математика
В сентябре 1 кг огурцов стоил 40 рублей. В октябре огурцы подорожали на 30%. Сколько рублей стоил 1 кг огурцов после подорожания в октябре