почему произведение "алые паруса" неоромантическое? ответ обоснуйте
Литература
почему произведение "алые паруса" неоромантическое? ответ обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известное произведение Грина - Алые паруса не является романтически м произведением,так как его история заключается в ином.Насмешки над юной Асоль и трудность выживания,в небогатой семье,а также вера только в свою мечту,в Принца,что должен приплыть к девушке.сила и воля молодой особы достаточно четко перекрывает романтические чувства героев.Да и встречались данные чувства лишь в конце произведения,ибо все остальные волнения и надежды были лишь мечтами Асоль и Грея.Данная повесть-феериия чудесного автора Александра Грина основана на том,чтобы юноши и девушки не отчаиваясь верили только в свою мечту и в свои силы.чтобы не слушали глупые и саркастические насмешки посторонних.А уж любовь в этой повести как заключение,вознаграждение и сбывание той мечты,в которую так верили.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Надо поставить предложения в отрицательную форму: 1. Do I have many friends? 2. What do we do when we gather? 3. Is it necessary to have many fr...
Геометрия
Биология
Почему урожай на полях ,защищённых лесополосами ,особенно в засушливое лето,получают выше ,чем на незащищённых ? спасибо заранее)))))