почему произведение "алые паруса" неоромантическое? ответ обоснуйте 

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Известное произведение Грина - Алые паруса не является романтически м произведением,так как его история заключается в ином.Насмешки над юной Асоль и трудность выживания,в небогатой семье,а также вера только в свою мечту,в Принца,что должен приплыть к девушке.сила и воля молодой особы достаточно четко перекрывает романтические чувства героев.Да и встречались данные чувства лишь в конце произведения,ибо все остальные волнения и надежды были лишь мечтами Асоль и Грея.Данная повесть-феериия чудесного автора Александра Грина основана на том,чтобы юноши и девушки не отчаиваясь верили только в свою мечту и в свои силы.чтобы не слушали глупые и саркастические насмешки посторонних.А уж любовь в этой повести как заключение,вознаграждение и сбывание той мечты,в которую так верили.