Через концы хорды, равной радиусу, проведены касательные к окружности. Найдите углы, образующиеся при пересечении этих касательных.

Геометрия
Через концы хорды, равной радиусу, проведены касательные к окружности. Найдите углы, образующиеся при пересечении этих касательных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол между радиусом и касательной 90 угол между радиусами 60 угол между касательными 360-180-60=120
Гость:
 Если к концам хорды провести радиусы, то получится равносторонний треугольник с углами по 60 градусов. Касательные перпендикулярны радиусам. Эти касательные и радиусы образуют выпуклый четырехугольник, сумма углов которого равна 360 градусам. Отсюда угол между касательными 360-(60+90+90)=120 градусов. 
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