Из одной точки проведени две касательные к окружности. Точки касания делят окружность на две дуги, относящиеся друг к другу как 1:9. Найдите угол между касательными.
Геометрия
Из одной точки проведени две касательные к окружности. Точки касания делят окружность на две дуги, относящиеся друг к другу как 1:9. Найдите угол между касательными.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишу данные как у меня (точки, прямые и т.д.) Построим окружность с центром О; Возьмём точку А за окружностью; Проведём касательные и радиусы к ним (СО и ВО); Так как у окружности градусная мера = 360 градусов, а всего угол разбит на 1+9=10 частей, то угол СОВ(острый)=Х, а угол СОВ(тупой)- 9Х. Составим уравнение: Х+9Х=360; 10х=360; Х=36 градусов Рассмотрим четырёхугольник АВОС. Угол С = углу В = 90 градусов. Сумма углов четырёхугольника равна 180 градусов * (4-2)= 180 градусов * 2= 360 градусов. Угол О + угол С + угол А + угол В = 360; 36+90+угол А+90=360; Угол А = 360-90-90-36+180-36=144(градуса) Ответ: Угол А=144 градуса.
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