два положительных заряда q и 2q находятся на расстоянии 10 мм. Заряды взаимодействуют с силой 0,72 мН. Как велик каждый заряд?
Физика
два положительных заряда q и 2q находятся на расстоянии 10 мм. Заряды взаимодействуют с силой 0,72 мН. Как велик каждый заряд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=2kq^2/r^2 q=(r^2)*F/2k 2q=(r^2)*F/k Числа просто подставьте. Где r-расстояние, к - электрическая постоянная.
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