два положительных заряда q и 2q находятся на расстоянии 10 мм. Заряды взаимодействуют с силой 0,72 мН. Как велик каждый заряд?

Физика
два положительных заряда q и 2q находятся на расстоянии 10 мм. Заряды взаимодействуют с силой 0,72 мН. Как велик каждый заряд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=2kq^2/r^2  q=(r^2)*F/2k  2q=(r^2)*F/k  Числа просто подставьте. Где r-расстояние, к - электрическая постоянная.
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