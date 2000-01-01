решите уравнение: 3x^2+130х-133=0
Алгебра
решите уравнение: 3x^2+130х-133=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x^2+130х-133=0 D=b^2-4ac D=130^2-4*3*(-133)= 18496 после извлечения корня получается = 136 x1=(-130+136)/6=1 x2=(-130-136) /6= -266/6=-133/3 Ответ: 1 и -133/6
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