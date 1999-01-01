Найдите в последовательности чисел 2; 6; 12; 20; 30; ... число, стоящее на 2000 месте.
Математика
Найдите в последовательности чисел 2; 6; 12; 20; 30; ... число, стоящее на 2000 месте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТЕМА НАЗЫВАЕТСЯ "ЧИСЛОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ": например, а1=3, а2=6, а3=9...а19=3*19=57, то есть: [latex]a_{n}=3n[/latex] значит, так как по твоему условию а1=2; а2=6; а3=12; 20; 30 [latex]a_{2000} = a1*2000[/latex] =2*2000=4000 Ответ: 4000
Гость:
A0 = 0 An+1 = An + 2n = 2(1+2+3+...+n) значит A2000 = 2(1+2+3+...1999) = 2(0+1999 + 1+1998 + ... 999+1000) = 2*1000*1999 = 3998000
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