(14 км 31 м + 75 км 269 м) _ 80
Математика
(14 км 31 м + 75 км 269 м) _ 80
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначало надо решить выражени стоящее в скопках 14км 31м+75км 269м=89км 300м теперь вычтем из 89км 300м -80=9км 300м Ответ 9км 300м
Гость:
1)решаем сначало то что в скбках: (14км 31м+75км 296м)=(14031+75296)=89300=89км 300м 2)89км 300м - 80км = 89300 - 80000 = 9300 (9км 300м) Ответ: 9км 300м :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Кем была открыта яйцеклетка Что выделяют в кровь железы внутренней секреции Что отличает человека от животного Клетками какой ткани образованы стен...
Геометрия
Одна из биссектрис основания правильной треугольной пирамиды равна 15, а высота пирамиды равна 30. Найлите тангенс угла между плоскостью боковой гр...
Химия
даны формулы солей: KHS, AlCl3, NaHSO4, K3PO4, Fe2(SO4)3. напишите уравнений диссоциации этих солей...помогите пожалуйста(((