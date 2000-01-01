а) К 250 г раствора фосфорной кислоты с массовой долей вещества 0,1 прибавили 50 г раствора натрий карбоната с массовой долей вещества в растворе 0,2. Рассчитайте объем выделившегося углерод(4) оксида ( в дм3 при н.у.) б) Рассч...

Гость: Гость:

а)опредилим массы кислоты и соли, участвующих в реакции : m(H3PO4) = 250г * 0.1 = 25г это соответствует 0,26моль вещества m(Na2CO3) = 50г * 0.2 = 10г это соответствует 0,09моль вещества 2H3PO4 + 3Na2CO3 =2Na3PO4 + 3H2O + 3CO2() по уравнению кислота и соль соотносятся как 2:3 это значит, что для полного взаимодействия 0,26 моль кислоты нужно 0,39 моль соли, а ее меньше.Значит соль в недостатке и обьем газа расчитываем по количеству соли. кол-во соли и газа относятся как 3:3 или 1:1 отсюда :V(CO2) = 0.09моль* 22.4л/моль = 2л = 2000дм3