вычислите изменения одной величины ,если две величины прямо пропорциональны,а другая из них уменьшилась в 8 раз

Математика
вычислите изменения одной величины ,если две величины прямо пропорциональны,а другая из них уменьшилась в 8 раз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку величины прямо пропорциональны, то другая величина также уменьшилась в 8 раз )
Гость:
Обозначим исходные величины буквами а и b, тогда прямую пропорциональность можно записать так: а=kb, где -коэффициент пропорциональности. Известно, что одна из величин уменьшена в восемь раз:  b/8 Чтобы равенство осталось неизменным, другая величина тоже должна быть уменьшена в 8 раз: а/8   а/8=kb/8
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