вычислите изменения одной величины ,если две величины прямо пропорциональны,а другая из них уменьшилась в 8 раз
Математика
вычислите изменения одной величины ,если две величины прямо пропорциональны,а другая из них уменьшилась в 8 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку величины прямо пропорциональны, то другая величина также уменьшилась в 8 раз )
Гость:
Обозначим исходные величины буквами а и b, тогда прямую пропорциональность можно записать так: а=kb, где -коэффициент пропорциональности. Известно, что одна из величин уменьшена в восемь раз: b/8 Чтобы равенство осталось неизменным, другая величина тоже должна быть уменьшена в 8 раз: а/8 а/8=kb/8
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