вычислите изменения одной величины ,если две величины прямо пропорциональны,а другая из них уменьшилась в 8 раз

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Обозначим исходные величины буквами а и b, тогда прямую пропорциональность можно записать так: а=kb, где -коэффициент пропорциональности. Известно, что одна из величин уменьшена в восемь раз: b/8 Чтобы равенство осталось неизменным, другая величина тоже должна быть уменьшена в 8 раз: а/8 а/8=kb/8