при переносе из точки А в точку В заряда 5 нКл электрическое поле совершило работу 10 мкДж. Какова разность потенциалов между точками А и В?
Физика
при переносе из точки А в точку В заряда 5 нКл электрическое поле совершило работу 10 мкДж. Какова разность потенциалов между точками А и В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=A/q=10^(-5)/5 * 10^(-9)=0,2*10^4=2000B=2кВ - ответ
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