при переносе из точки А в точку В заряда 5 нКл электрическое поле совершило работу 10 мкДж. Какова разность потенциалов между точками А и В?

Физика

при переносе из точки А в точку В заряда 5 нКл электрическое поле совершило работу 10 мкДж. Какова разность потенциалов между точками А и В?

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