оксид углерода (4) превращается в карбонат калия при взаимодействии скалией, нитратом калия, хлоридом калия, гидроксид калия
Химия
оксид углерода (4) превращается в карбонат калия при взаимодействии скалией, нитратом калия, хлоридом калия, гидроксид калия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
взаимодейтсвие с KOH: 2KOH + СО^{2} → K^{2}CO^{3} + H^{2}O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1)Почему при боковом зрении хорошо видна форма предмета,его перемещение в поле зрения,но неразличим цвет?
Геометрия
катет прямоугольного треугольника равен 7 см, а его проекция на гипотинузу равен 1,96 найдите другой катет
Алгебра
Катер прошёл от одной пристани до другой 240 км и вернулся обратно. Найите среднюю скорость катера на вс1м пути, если его собственная скарость 18 к...