вычислите пожалуйста уравнение 157464:(14904:23)

Математика
вычислите пожалуйста уравнение 157464:(14904:23)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
157464:(14904:23)=1)14904:23=648 .2)157464:648=243 .Ответ: 243
Гость:
157464:(14904:23)=243 1) 14904:23=648 2) 157464:648=243
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