электрический ток. Сила тока. Амперметр. помогите плиз коротко и ясно !=)

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Электрический ток- упорядоченное нескомпенсированное движение свободных электрически заряженных частиц, например, под воздействием электрического поля. Силой тока называется физическая величина, равная отношению количества заряда, прошедшего за некоторое время через поперечное сечение проводника, к величине этого промежутка времени. Сила тока в системе СИ измеряется в Амперах. I=U/R Амперметр - прибор для измерения силы тока в амперах.