электрический ток. Сила тока. Амперметр. помогите плиз коротко и ясно !=)
Физика
электрический ток. Сила тока. Амперметр. помогите плиз коротко и ясно !=)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электрический ток- упорядоченное нескомпенсированное движение свободных электрически заряженных частиц, например, под воздействием электрического поля. Силой тока называется физическая величина, равная отношению количества заряда, прошедшего за некоторое время через поперечное сечение проводника, к величине этого промежутка времени. Сила тока в системе СИ измеряется в Амперах. I=U/R Амперметр - прибор для измерения силы тока в амперах.
Гость:
Амперметр- прибор для измерения силы тока.Электрический ток- напрвленное течение электронов в одном курсе.
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