Из города M в город N вышел автобус с V=40 км/ч. Через четверть часа он встретил ехавшую из города N машину. Эта машина доехала до города M , через 15 мин выехала обратно в город N и обогнала автобус в 20 км от города N. Найдит...

Геометрия
Из города M в город N вышел автобус с V=40 км/ч. Через четверть часа он встретил ехавшую из города N машину. Эта машина доехала до города M , через 15 мин выехала обратно в город N и обогнала автобус в 20 км от города N. Найдите расстояние между городами, если скорость машины 50 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1/4 часа = 15 минут =0,25часа  1) 40*0,25 = 10 (км)- расстояние от города М, где встретил автобус машину) (машина встретила автобус и доехала до города М, автобус в это время тоже ехал  2) 10:50 = 0,2 (ч)- время, за которое машина доехала до города М. 3) 0,2*40 = 8 (км)- проехал автобус, пока машина доежала до города М. (машина выехала обратно из города М через 15 минут, автобус в это время проехал):  4) 0,25*40=10 (км)- проехал автобус, когда машина была в городе М 15 мин. 5) 10+8+10 =28 (км)- расстояние между автобусом и машиною, когда она выехала из города М. (дальше. узнаем сколько км проехал автобус,когда его догнала машина; для этого узнаем, для начала, через какое время):  6) 50-40 = 10 (км/час)- машина быстрее. 7) 28:10 = 2,8 (ч)- догонит машина автобус. 8)2,8*40 = 112 (км)- проехал автобус, когда машина его догнала. 9)28+112 = 140 (км)- расстояние от города М, когда машина обогнала автобус или расстояние, на котором машина догнала автобус. 10)140+20 = 160 (км)- расстояние между городами. Ответ: 160 км расстояние между городами. 
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