мини сочинение о разном понимании счастья. вообщем о том что у разных людей разное понимание счастья

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Счвстье...какое короткое слово, а сколько смысла в нём. У каждого своё понимание этого слова. Для кого-то счастье-это семья, улыбки близких, здоровье родителей, полный дом детей. Для других счастье-это работа, успешная карьера, продвижение по карьерной лестнице. Для некоторых счастье- это деньги, не важно каким способом полученные, богатая жизнь, роскошь, курорты. Есть люди, для которых счастье- это отдых, бездействие; жизнь- сказка,когда всё за тебя делают. Есть много определений сллова счастья, у каждого своё понимание счастья. Вывод один можно сделать: счастье мимолётно, нужно ценить каждый момент и не жалеть о времени, если в этот момент был счастлив.