что получается при реакции CO2+Na2CO3 CO2+AgNo3
Химия
что получается при реакции CO2+Na2CO3 CO2+AgNo3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2CO3(насыщ.) + H2O + CO2 = 2NaHCO3↓
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