y=x²+x+2 и y=2x+2 Найти координатыточек пересечения графиков,не выполняя построений.
Алгебра
y=x²+x+2 и y=2x+2 Найти координатыточек пересечения графиков,не выполняя построений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хх+х+2=2х=2 хх+х+2-2х-2=0 хх-х=0 х(х-1)=0 х=0,y=2 (0,2) х=1,y=2*2+1=4 (1,4) Ответ:(0,2),(1,4)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Change the following setnences into the Passive Voice: 1) What pets do people keep in their houses? 2) I shall give her all the papers tomorrow. 3)...
Українська література
проанализируйте экономическую карту Китая: 1)выявите различия в специализации сельского хозяйства на западе и на востоке страны. 2)объясните одну п...
Алгебра