(x^2+3x-18)/ x+6 =0
Алгебра
(x^2+3x-18)/ x+6 =0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x^2+3x-18)/ x+6 =0 дробь равна нулю,если числитель равеннулю. x^2+3x-18=0 D=9+72=81 x1=3 x2=-6 - неподходит,иначе при этом числе знаменатель обратиться в ноль,что не может быть Ответ: 3
Гость:
корни 3 и -6, -6 под одз не подходит
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