Гость: Гость:

(x^2+3x-18)/ x+6 =0 дробь равна нулю,если числитель равеннулю. x^2+3x-18=0 D=9+72=81 x1=3 x2=-6 - неподходит,иначе при этом числе знаменатель обратиться в ноль,что не может быть Ответ: 3