[latex]К какому классу органических соединений относиться вещество состава C_{5 }Н_{10}?Написать возможные структурные формулы соединений,дать им названия. [/latex]
Химия
[latex]К какому классу органических соединений относиться вещество состава C_{5 }Н_{10}?Написать возможные структурные формулы соединений,дать им названия. [/latex]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C5H10 относится к классу алкены, т.е. непредельные углеводороды, содержащие одну двойную связь. CH2=CH-CH2-CH2-CH3 бутен-1 CH3-CH=CH-CH2-CH3 бутен-2-цис и бутен-2-транс CH3-CH(CH3)-CH=CH2 3-метилбутен-1 CH2=C(CH3)-CH2-CH3 2-метилбутен-1 CH3-C(CH3)=CH-CH3 2-метилбутен-2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Из пункта М в пункт N, расстояние между которыми 80 км, одновременно выехали 2 автомобиля. Во время пути один из авто сделал остановку на 15 мин, н...
Физика
Площадь пластины слюдяного конденсатора 15 см^2, а расстояние между пластинами 0,02 см. Какова емкость конденсатора?
Алгебра
два велосипедиста одновременно отправлялись в 96 километровый пробег.Первый ехал со скоростью,на 4км/ч больше,чем скорость второго,и прибыл к финиш...
Математика
шар радиусом r переплавлен в конус, боковая поверхность которого в 2 р больше площади его основания. Найдите высоту конуса.