[latex]К какому классу органических соединений относиться вещество состава C_{5 }Н_{10}?Написать возможные структурные формулы соединений,дать им названия. [/latex]

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C5H10 относится к классу алкены, т.е. непредельные углеводороды, содержащие одну двойную связь. CH2=CH-CH2-CH2-CH3 бутен-1 CH3-CH=CH-CH2-CH3 бутен-2-цис и бутен-2-транс CH3-CH(CH3)-CH=CH2 3-метилбутен-1 CH2=C(CH3)-CH2-CH3 2-метилбутен-1 CH3-C(CH3)=CH-CH3 2-метилбутен-2