В бригаде 3 швеи.Татьяна шьёт 4 наволочки в час.Ульяна-9 наволочек в час,а фатима-8 наволочек в час.Какова средняя производительность швеи в этой бригаде?

Математика
В бригаде 3 швеи.Татьяна шьёт 4 наволочки в час.Ульяна-9 наволочек в час,а фатима-8 наволочек в час.Какова средняя производительность швеи в этой бригаде?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4+9+8=21 наволочку шьют три швеи за 1 час 2) 21 наволочку : 3 швеи = 7 наволочек в час - средняя производительность одной швеи в єтой бригаде
Гость:
1) Узнаем , сколько всего наволочек шьет вся бригада за час:    4 + 9 + 8 = 21 ( наволочка )     2) Найдем среднее арифметическое (в данном случае средняя производительность)- это сумма всех чисел, деленная на их количество   21 : 3 = 7 ( наволочек )     Ответ: в этой бригаде средняя производительность швеи -  7 наволочек в час.          
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