В бригаде 3 швеи.Татьяна шьёт 4 наволочки в час.Ульяна-9 наволочек в час,а фатима-8 наволочек в час.Какова средняя производительность швеи в этой бригаде?
Математика
В бригаде 3 швеи.Татьяна шьёт 4 наволочки в час.Ульяна-9 наволочек в час,а фатима-8 наволочек в час.Какова средняя производительность швеи в этой бригаде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4+9+8=21 наволочку шьют три швеи за 1 час 2) 21 наволочку : 3 швеи = 7 наволочек в час - средняя производительность одной швеи в єтой бригаде
Гость:
1) Узнаем , сколько всего наволочек шьет вся бригада за час: 4 + 9 + 8 = 21 ( наволочка ) 2) Найдем среднее арифметическое (в данном случае средняя производительность)- это сумма всех чисел, деленная на их количество 21 : 3 = 7 ( наволочек ) Ответ: в этой бригаде средняя производительность швеи - 7 наволочек в час.
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