Из деревни вышел пешеход, а через 2 ч вслед за ним выехал велосипедист. Через сколько времени после своего выезда велосипедист догонит пешехода. если скорость велосипедиста 10км/ч, а скорость пешехода 5 км/ч.

Математика

Из деревни вышел пешеход, а через 2 ч вслед за ним выехал велосипедист. Через сколько времени после своего выезда велосипедист догонит пешехода. если скорость велосипедиста 10км/ч, а скорость пешехода 5 км/ч.

Автор: Гость