Из деревни вышел пешеход, а через 2 ч вслед за ним выехал велосипедист. Через сколько времени после своего выезда велосипедист догонит пешехода. если скорость велосипедиста 10км/ч, а скорость пешехода 5 км/ч.
Математика
Из деревни вышел пешеход, а через 2 ч вслед за ним выехал велосипедист. Через сколько времени после своего выезда велосипедист догонит пешехода. если скорость велосипедиста 10км/ч, а скорость пешехода 5 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть велосипедисту понадобится х часов, чтобы догнать пешехода. К тому времени пешеход пройдет 5*2 +5х км а велосипедист - 10х км Эти расстояния равны. Составим уравнение: 10+5х=10х 5х=10 х=2 Ответ : Велосипедист догонит пешехода через 2 часа.
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