Во что превращается изотоп тория 210Th, ядра которого 90 претерпевают три последовательных альфа распада
Физика
Во что превращается изотоп тория 210Th, ядра которого 90 претерпевают три последовательных альфа распада
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ядро204Тh и 78 В Tl превращается)))
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