Во что превращается изотоп тория 210Th, ядра которого 90 претерпевают три последовательных альфа распада

Физика
Во что превращается изотоп тория 210Th, ядра которого 90 претерпевают три последовательных альфа распада
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ядро204Тh и 78 В Tl превращается)))
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