во время сезонной распродажи цена на товар уменьшилась в 4 раза. на сколько процентов уменьшилась цена на товар?плииз

Алгебра
во время сезонной распродажи цена на товар уменьшилась в 4 раза. на сколько процентов уменьшилась цена на товар?плииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100% цена изначальная. 100% /4= 25% 
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