во время сезонной распродажи цена на товар уменьшилась в 4 раза. на сколько процентов уменьшилась цена на товар?плииз

Алгебра

во время сезонной распродажи цена на товар уменьшилась в 4 раза. на сколько процентов уменьшилась цена на товар?плииз

Автор: Гость