во время сезонной распродажи цена на товар уменьшилась в 4 раза. на сколько процентов уменьшилась цена на товар?плииз
Алгебра
во время сезонной распродажи цена на товар уменьшилась в 4 раза. на сколько процентов уменьшилась цена на товар?плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100% цена изначальная. 100% /4= 25%
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