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1) 1см(3) серебра имеет массу 10,5 г. Определите массу серебряного слитка, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда с измерениями 2,3 дм, 0,14 м и 24 см. решение приведем все величины к одной размерности 1м = 10 дм = 100 см 2,3 дм = 23 см 0,14 м = 14 см тогда объем слитка серебра равен = 23*14*24=7728 см^3 7728/10,5=736 г. Ответ: 736 г.