Поставьте в записи 1*3*2*1*2=10 вместо звездочек знаки арифметических действий: +, –, *, : так, чтобы получилось верное равенство. Укажите всевозможные варианты расстановки знаков.
Математика
Поставьте в записи 1*3*2*1*2=10 вместо звездочек знаки арифметических действий: +, –, *, : так, чтобы получилось верное равенство. Укажите всевозможные варианты расстановки знаков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1*3+2*1)*2=10 (1+3)*2+1*2=10 1+3*(2-1+2)=10 (1+3)+2(1+2)=10 1+(3*2)+1+2=10
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