Поставьте в записи 1*3*2*1*2=10 вместо звездочек знаки арифметических действий: +, –, *, : так, чтобы получилось верное равенство. Укажите всевозможные варианты расстановки знаков.

Математика

Поставьте в записи 1*3*2*1*2=10 вместо звездочек знаки арифметических действий: +, –, *, : так, чтобы получилось верное равенство. Укажите всевозможные варианты расстановки знаков.

Автор: Гость