ЭДС аккумулятора равна 2В. При силе тока в цепи 2А. напряжение на зажимах аккумулятора и сопротивление внешней цепи.
Физика
ЭДС аккумулятора равна 2В. При силе тока в цепи 2А. напряжение на зажимах аккумулятора и сопротивление внешней цепи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е=2 V U=1.8 V I=2 A R(внеш)=U/I=1.8/2=0.9 om r(внутр)=(E-U)/I=(2-1.8)/2=0.1 om
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Поставьте в записи 2*15*7*5*2=100 вместо звездочек знаки арифметических действий: +, –, *, : так, чтобы получилось верное равенство. Укажите всево...
Химия
Напишите реакции электролитической диссоциации следущих вещест:а)Сульфат натрия в)гидроксид калия с)хлорид кальция