ЭДС аккумулятора равна 2В. При силе тока в цепи 2А. напряжение на зажимах аккумулятора и сопротивление внешней цепи.

Физика

ЭДС аккумулятора равна 2В. При силе тока в цепи 2А. напряжение на зажимах аккумулятора и сопротивление внешней цепи.

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