ЭДС аккумулятора равна 2В. При силе тока в цепи 2А. напряжение на зажимах аккумулятора и сопротивление внешней цепи.

Физика
ЭДС аккумулятора равна 2В. При силе тока в цепи 2А. напряжение на зажимах аккумулятора и сопротивление внешней цепи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е=2 V  U=1.8 V  I=2 A  R(внеш)=U/I=1.8/2=0.9 om  r(внутр)=(E-U)/I=(2-1.8)/2=0.1 om
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