Записать четыре числа,в которых 702 сотни.Увеличь каждое полученное число на 210 десятков и запишите верные равенства.

Математика
Записать четыре числа,в которых 702 сотни.Увеличь каждое полученное число на 210 десятков и запишите верные равенства.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
702 сотни - это 70200, поэтому пишем  четыре числа в которых  изменим разряд единиц   70201, 70202, 70203, 70204 210 десятков - это 2100, теперь каждое полученное число выше  складываем с этим числом 70201 + 2100 = 72301 70202 + 2100 = 72302 70203 + 2100 = 72303 70204 + 2100 = 72304
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