Записать четыре числа,в которых 702 сотни.Увеличь каждое полученное число на 210 десятков и запишите верные равенства.

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702 сотни - это 70200, поэтому пишем четыре числа в которых изменим разряд единиц 70201, 70202, 70203, 70204 210 десятков - это 2100, теперь каждое полученное число выше складываем с этим числом 70201 + 2100 = 72301 70202 + 2100 = 72302 70203 + 2100 = 72303 70204 + 2100 = 72304