найди верхнюю и нижнюю границу выражений и заполни их оценку с помощью оценки неравенства.помогите мне плииииииииииииииииииииз! мне очень нужно к завтрашнему дню!
Математика
найди верхнюю и нижнюю границу выражений и заполни их оценку с помощью оценки неравенства.помогите мне плииииииииииииииииииииз! мне очень нужно к завтрашнему дню!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несмещенность. Оценка называется несмещенной оценкой параметра , если математическое ожидание этой оценки равно оцениваемому параметру, т.е. . 2. Состоятельность. Оценка параметра называется состоятельной, если она сходится по вероятности к оцениваемому параметру при неограниченном увеличении числа опытов , т.е. при любом выполняется условие . С помощью неравенства Чебышева [1-3] можно показать, что достаточным условием состоятельности несмещенной оценки является уменьшение дисперсии ошибки до нуля пр
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