Составь объявление о пропаже собаки.( порода цвет глаза нос лапы хвост  кличка)       Объявление это деловая речь?  

Гость: Гость:

Пропала собака.Порода-долмотинец.Цвет глаз синий.Отзывается на имя весельчак.Длина достигает около 6 см.Те,кто вижел или знают эту собаку сообщить по номеру:89885556789. Нашедшего ждет огромная награда и оплата.