Составь объявление о пропаже собаки.( порода цвет глаза нос лапы хвост кличка) Объявление это деловая речь?
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Составь объявление о пропаже собаки.( порода цвет глаза нос лапы хвост кличка) Объявление это деловая речь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропала собака.Порода-долмотинец.Цвет глаз синий.Отзывается на имя весельчак.Длина достигает около 6 см.Те,кто вижел или знают эту собаку сообщить по номеру:89885556789. Нашедшего ждет огромная награда и оплата.
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