что тяжелее? пуд ваты или пуд гвоздей А)ваты Б)гвоздей В)одинаково Г)ничего

Математика
что тяжелее? пуд ваты или пуд гвоздей А)ваты Б)гвоздей В)одинаково Г)ничего
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безусловно одинаково Ответ: в
Гость:
пуд- русская мера массы 1 пуд= 16,38 кг Поэтому вес ваты и вес гвоздей равны 16,38 кг Значит ответ В) одинаково
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