Занание: выделить падежи у слов предметов и признаков. Весной елочки не было,летом не было, а осенью вдруг появилась. раздвинула листья,травинки, высунула из земли удивительно осмотрелась. деревья роняли листья. Много-много ...
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Занание: выделить падежи у слов предметов и признаков. Весной елочки не было,летом не было, а осенью вдруг появилась. раздвинула листья,травинки, высунула из земли удивительно осмотрелась. деревья роняли листья. Много-много лет прошло с тех пор,но каждую осень, день рождения, деревьявспоминают о ней и дарят её подарки. Осина дарит красивые фонарики клен роняет оранжевые звежды, а ива засыпает елочку тонкими золотыми рыбками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
елочки-родительный.п, листья,травинки, -винительный.п.,земли родительный падеж,деревья листья-винительный падеж подарки-винительный осина именительный фонарики винительный клен -именит. звезды-винительный ива -именит. елочку винительный рыбками-творительный
Гость:
елочки-р.п, листья,травинки, -в.п., земли р. п, деревья листья-в. п., подарки-в. п., осина и. п., фонарики в. п., клен -и. п., звезды- в. п., ива -и. п., елочку - в. п., рыбками-т.п. //
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