Занание: выделить падежи у слов предметов и признаков. Весной елочки не было,летом не было, а осенью вдруг появилась. раздвинула листья,травинки, высунула из земли удивительно осмотрелась. деревья роняли листья. Много-много ...

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Занание: выделить падежи у слов предметов и признаков. Весной елочки не было,летом не было, а осенью вдруг появилась. раздвинула листья,травинки, высунула из земли удивительно осмотрелась. деревья роняли листья. Много-много лет прошло с тех пор,но каждую осень, день рождения, деревьявспоминают о ней и дарят её подарки. Осина дарит красивые фонарики клен роняет оранжевые звежды, а ива засыпает елочку тонкими золотыми рыбками.

Автор: Гость