решите систему уравнений {2x-y=3, {6x-3y=9;

Алгебра
решите систему уравнений {2x-y=3, {6x-3y=9;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{2x-y=3 умножем на (-З) {6x+3y=9    {-6x+3y= -9 +  {6x-3y=9 x=0; у=о   
Гость:
Из первого уравнения у=-3+2х 6х-3(-3+2х)=9 6х+9-6х=9 х=0 у=-3 Ответ:(0;-3) 
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